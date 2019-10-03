نتنياهو يدرس إجراء انتخابات تمهيدية فى حزب الليكود

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس إجراء انتخابات تمهيدية داخل حزبه "ليكود".



ونقلت الصحيفة عن الحزب القول، في بيان، إن الهدف من هذا الإجراء هو تفنيد خدعة وجود "عصيان" داخل الحزب، والتي تكررها الأحزاب الأخرى وتمنعهم من الدخول في حكومة وحدة مع حزب الليكود.



وكان نتنياهو قد التقى اليوم، أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إلا أن اللقاء انتهى دون تحقيق أي تقدم، الأمر الذي بدد إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي، بعد الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.



وتصدر حزب "أزرق أبيض" الانتخابات بحصوله على 33 مقعدًا، متقدمًا بمقعد واحد على حزب "ليكود"، إلا أن أيًا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدًا، وبالتالى تشكيل حكومة أغلبية.



وحظى نتنياهو بدعم 55 نائبًا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع جانتس تأييد 54 نائبًا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.



يذكر أن حزب "أزرق أبيض" يرفض تشكيل حكومة وحدة مع الليكود.



وحصل حزب ليبرمان على ثمانية مقاعد في الانتخابات الأخيرة، ما يجعل حزبه رمانة الميزان في تشكيل أي حكومة، إلا أن حزبه قرر عدم التوصية لصالح تكليف أي من نتنياهو أو جانتس لتشكيل الحكومة.