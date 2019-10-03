السعودية ترفع سعر بيع الخام العربى الخفيف لآسيا فى نوفمبر

قالت شركة "أرامكو" السعودية، إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر المقبل، إلى علاوة قدرها ثلاثة دولارات فوق متوسط خامي عمان ودبي، بارتفاع 70 سنتًا للبرميل عن أكتوبر، وذلك في بيان اليوم الخميس.



وخفضت "أرامكو" سعر بيعها الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا إلى خصم 2.85 دولار للبرميل فوق سعر تسوية برنت في بورصة انتركونتننتال، بتراجع قدره 1.60 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.



وأبقت الشركة سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة في نوفمبر عند علاوة قدرها 2.95 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت، دون تغيير عن أكتوبر.