مدرب المغرب يستدعى 23 محترفًًا لمباراتى ليبيا والجابون

أعلن وحيد خليلوجيتش مدرب المغرب، تشكيلة من 26 لاعبًا لمواجهتين وديتين أمام ليبيا والجابون، استعدادًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 لكرة القدم في الكاميرون.



وتضم التشكيلة 23 لاعبًا محترفًا بالخارج، ويغيب عنها القائد السابق المهدي بنعطية، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بجانب 11 لاعبًا استبعدوا لأسباب مختلفة، بعد أن كانوا ضمن التشكيلة في مباراتي بوركينا فاسو والنيجر.



ومن بين هؤلاء اللاعبين الحارس أحمد رضا التكناوتي الموقوف لأسباب انضباطية بجانب يونس بلهندة وسفيان بوفال ووليد أزارو والمهدي كارسيلا.



واستمر غياب هداف الدوري السعودي عبدالرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر،في ظل تكهنات بوجود قرار تأديبي بعد انسحاب اللاعب من معسكر منتخب المغرب قبل التوجه لمصر التي احتضنت نهائيات كأس أمم افريقيا 2019 بعد خلاف بينه وبين فيصل فجر ويونس بلهندة.



واكتفى خليلوجيتش، الذي تولى المسؤولية خلفًا للفرنسي ايرفي رينار، بثلاثة لاعبين من الدوري المغربي.



ويدخل منتخب المغرب معسكرًا مغلقًا بالمركز الوطني بالمعمورة بسلا في الفترة بين 7 و10 أكتوبر.



وسيواجه في 11 أكتوبر الجاري، ضيفه منتخب ليبيا في وجدة كما يلعب مع الجابون في طنجة بعدها بأربعة أيام.



ويستهل منتخب المغرب مشواره بتصفيات كأس أمم افريقيا باستضافة منتخب موريتانيا في نوفمبر المقبل.