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محطة تل أبيب

إضراب فى إسرائيل احتجاجًا على تنامى الجريمة فى المجتمع العربي

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:29 م
جريدة الدستور
وكالات
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دعت لجنة المتابعة العليا للبلدات العربية في إسرائيل إلى إضراب عام، الخميس، في هذه البلدات، كما دعت إلى تظاهرة في بلدة مجد الكروم في الجليل، احتجاجًا على تنامي الجريمة في المجتمع العربي.

وجاءت دعوة لجنة المتابعة في ختام اجتماع طارئ عقدته أمس الأربعاء، في بلدة مجد الكروم التي شهدت مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح خطرة أول أمس الثلاثاء، خلال شجار بين مجموعتين من الشبان، كما دعت إلى تظاهرة لمناهضة العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي.

وقالت لجنة المتابعة في بيان لها: "إن الإضراب يشمل العمال والمرافق العامة والحركة التجارية وجهاز التعليم"، ودعت إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام كي يكون صرخة في وجه المؤسسة الحاكمة.

وقال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة عضو الكنيست السابق عن الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة: "نحن نريد ان نجتث العنف من المجتمع العربي، سنقوم بتظاهرة كبرى بقافلة سيارات وباصات تنطلق من كل المدن والقرى العربية أمام مكتب رئيس الوزراء".

ومن جهتها، أعلنت القائمة العربية المشتركة مقاطعتها الجلسة الافتتاحية للكنيست، الخميس، بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة في شريط فيديو: "منذ بداية شهر سبتمبر قتل 14 عربيًا نتج عنهم 31 يتيمًا، ومنذ سنة 2000 قتل 1385 عربيًا وتيتم 3190 طفلًا جراء الجريمة".

وقتل قبل نحو عشرة أيام أربعة أشخاص بالرصاص في غضون 24 ساعة في قرى عربية في شمال إسرائيل.

وأكد "عودة" أن الإضراب والتظاهرة ليسا الخطوة الوحيدة أبدًا، فالقيادات ستضرب عن الطعام بداية الأسبوع القادم، وسنبذل كل غالٍ  ونفيس حتى ينتصر مجتمعنا على الجريمة والمجرمين.

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية: "إن الشرطة تكافح الجريمة وتعمل على القضاء عليها وجمع السلاح".

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