الشركات في أيرلندا الشمالية تنتقد خطة جونسون لبريكست

وصف ممثلو الشركات في أيرلندا الشمالية، الخميس، المقترحات الأخيرة بشأن "بريكست" لرئيس الوزراء بوريس جونسون بأنها "مخيبة جدا" و"غير قابلة للتطبيق".



وقال وادان كونولي، مدير كونسورسيوم للتوزيع في أيرلندا الشمالية: "مقترحات رئيس الوزراء التي طال انتظارها مخيبة جدا.. من الواضح أنه لم يصغ لحاجات المؤسسات والأسر في أيرلندا الشمالية".



وتنص خطة بوريس جونسون على أن تخرج أيرلندا الشمالية من الاتحاد الجمركي الأوروبي كباقي الاتحاد الأوروبي، وأن تستمر في تطبيق القوانين الأوروبية من ناحية نقل السلع، بما في ذلك الأغذية، مع إنشاء "منطقة تنظيمية" على جزيرة أيرلندا، شرط أن يوافق البرلمان والسلطة التنفيذية في أيرلندا الشمالية على ذلك.



وسيلغي ذلك عمليات المراقبة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، لكن ذلك يعني قواعد متباينة بين المنطقة البريطانية التي هي أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.



وأضاف: "سيترجم ذلك بزيادة في التعقيد وتأخير ورسوم جمركية وضرائب على القيمة المضافة وارتفاع التكاليف، ما سيضر بقدرة سلع أيرلندا الشمالية على المنافسة، وما سيؤثر على موازنة الأسر".



وتابع: "إذا كانت صناعاتنا قد بذلت كل ما هو ممكن استعدادا لبريكست دون اتفاق، سيكون من المستحيل تخفيف وقع الزلزال الذي سنشهده نتيجة تفكك شبكة التموين لدينا".



وحسب دراسة لمعهد "سي آي بي إس"، المتخصص في التموين، فإنه فقط 40% من المؤسسات البريطانية تشعر بأنها مستعدة لمواجهة الشروط الجمركية الجديدة في حال حصول بريكست دون اتفاق.