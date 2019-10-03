برشلونة يفقد خوردى ألبا أمام أشبيلية

انضم خوردي ألبا إلى قائمة المصابين في فريق برشلونة، قبل مواجهة أشبيلية الأحد المقبل، بالدوري الإسباني لكرة القدم.



وغاب ألبا عن المواجهة التي فاز فيها برشلونة بهدفين مقابل هدف على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.



ومن المتوقع، أن يمتد غياب ألبا أيضًا عن مواجهة أشبيلية بسبب الإصابة.



وتضم قائمة الغائبين في صفوف برشلونة كل من جونيور فيربو وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة وكليمنت لينجلت للإيقاف.