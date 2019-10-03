جوفين يهزم شابوفالوف ويبلغ دور الثمانية فى بطولة اليابان للتنس

فاز البلجيكي ديفيد جوفين بصعوبة على الكندي دينيس شابوفالوف 7-6 و7-6؛ ليبلغ دور الثمانية في بطولة اليابان المفتوحة للتنس المقامة في طوكيو اليوم الخميس.



وأخفق اللاعبان في كسر إرسال أحدهما الآخر في مباراة قوية استغرقت قرابة الساعتين.



لكن جوفين فاز بست من أول سبع نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى وأول ست نقاط في الشوط الفاصل للمجموعة الثانية ليتفوق على شابوفالوف.



وبذلك وصل جوفين المصنف الثالث وبطل نسخة 2017 إلى دور الثمانية لسابع مرة في بطولة هذا الموسم وسيلتقي مع الكوري الجنوبي تشونج هيون.



وقال جوفين "كان يرسل بشكل رائع وكنت أعلم أن هذه المباراة ستحسم من خلال أشواط فاصلة" وتابع "حاولت كسر إرساله طيلة المباراة لكني لم أنجح لكني أرسلت أيضا بشكل جيد. أنا سعيد بأدائي لأنها كانت مباراة قوية".



وسدد تشونج 11 ضربة إرسال ساحق وفاز بنسبة 90% من نقاط إرساله الأول ليفوز على الكرواتي مارين شيليتش 6-4 و3-6 و6-1.



وحرم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منافسه شيليتش من تحقيق الفوز 500 له بمباراة خلال مسيرته في بطولات المحترفين.