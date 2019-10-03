مكتبة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الثقافية اليونانية

وقع الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مذكرة تفاهم وتعاون مع أثينا أثاناسيو، ممثلة المؤسسة الثقافية اليونانية، بحضور أنطونيوس دياماتريس؛ نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، ونيكولاس جاريليذيس، سفير اليونان بالقاهرة، وأثينوسيوس كوتسيونس، قنصل عام اليونان بالإسكندرية.



جاء ذلك على هامش استضافة مكتبة اﻹسكندرية لمنتدى كفافيس الدولي الخامس عشر "كفافيات 2019"، الذي نظمه مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، ووزارتي الثقافة في مصر واليونان، ودار الأوبرا المصرية بالقاهرة والمركز الثقافي اليوناني، وتحت إشراف السفارة اليونانية بالقاهرة.



وأعرب "الفقي" عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تأتي مع دولة تعد الأقرب إلى مكتبة الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه التقى رئيس اليونان الشهر الماضي والذي عبر عن ارتباطه بالمكتبة والمدينة، حيث صرح بأن "الإسكندرية هي أهم مدن اليونان في العالم".



من جانبها، أكدت أثينا أثاناسيو، أن مكتبة الإسكندرية ذات أهمية ورمزية كبيرة، كما أنها مرجعية في مجال الأدب والتاريخ والفنون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعبر عن العلاقة الوطيدة التي تجمع الجانبين وذات أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسة التي تهتم بالعلاقات الثقافية مع مؤسسات خارجية.



وعقب ذلك، تم افتتاح معرض صور فوتوغرافية بعنوان "الذاكرة الخفية: "أفيروف: المدرسة اليونانية بالإسكندرية"، والذي يهدف إلى إحياء أسطورة الشعب السكندري والمدرسة اليونانية "أفيروف" في الإسكندرية من خلال جولة وسط الصور المصرية واليونانية وسرد للحياة اليونانية في المدينة عن طريق الصور التي تم الكشف عنها في الأراشيف والألبومات العائلية.



من جانبه قال محافظ الإسكندرية- الذي حضر المنتدى - إن مصر لديها تاريخ مشترك كبير مع اليونان والذي يمكن أن يعتمد عليه للبناء والتطوير، وتعد السياحة أحد أهم أوجه التعاون بين البلدين بجانب قبرص، مشيرًا إلى أنه في إطار محاولة إعادة السياحة للإسكندرية مرة أخرى، تستقبل المدينة أول سفينة بحرية من اليونان تحمل طاقمًا من المحافظين وكبار الشخصيات الحكومية من قبرص يوم 21 أكتوبر المقبل.



وأضاف، أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء خط طيران مباشر بتكلفة منخفضة مع قبرص كمرحلة أولى لزيادة معدلات السياحة مع دول أوروبا خاصة مع اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا، مؤكدًا أن مصر تجمعها العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول المجاورة، وتعمل حاليًا على تقوية العلاقات بين دول البحر المتوسط، خاصة المثلث الأقوى والذي يضم "مصر واليونان وقبرص".



ووصف نائب وزير الخارجية اليوناني العلاقات بين مصر واليونان بالرائعة على الدوام، كما أن اليونانيين في مصر هم نموذج يحتذى به لليونانيين المغتربين بجميع دول العالم.