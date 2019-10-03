رؤساء أركان دول الخليج: جاهزون للتصدى لأى تهديد

أعلن رؤساء أركان دول الخليج، اليوم الخميس، جاهزية قواتهم العسكرية للتصدي لأى تهديدات أو هجمات إرهابية.



وشدد رؤساء الأركان- في بيان صدر في نهاية الاجتماعات التي عُقدت في الرياض- على أن أي اعتداء على أي دولة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو اعتداء على كل دول المجلس.



وأشار رؤساء الأركان- وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية- إلى أنه تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية، وأمن الملاحة البحرية، مؤكدين أن الهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس.