شكوك حول مشاركة ألابا مع بايرن ميونخ أمام هوفنهايم

تحوم الشكوك حول مشاركة ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في مباراة فريقه أمام هوفنهايم المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة السابعة من الدوري الألماني "بوندسليجا".



وتعرض ألابا لكدمة في الضلع في المباراة التي فاز بها بايرن ميونخ على توتنهام 7 - 2 يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.



وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ اليوم الخميس، إن جاهزية ألابا سيتم فحصها بشكل يومي.



وتأكد غياب لوكاس هيرنانديز مدافع الفريق ولاعب خط الوسط ليون جوريتسكا اللذين يتعافيان من الإصابة.



في الوقت نفسه بات جيروم بواتينج قادرًا على المشاركة في التدريبات، حيث كان يشكو من إصابة عضلية في مباراة توتنهام.