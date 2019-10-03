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عالم

باريس تسعى للحصول على دعم أوروبى لمساعدة الجيش المالى

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تسعى فرنسا لإقناع شركائها الأوروبيين بإرسال قوات خاصة إلى منطقة الساحل، من أجل تدريب قوات الجيوش الوطنية، وخصوصًا القوات المالية التي واجهت في الأيام الأخيرة هجومًا أسفر عن سقوط 25 قتيلًا في صفوفها.

وتعتبر باريس التي تنشر قوات في تلك المنطقة منذ 2013، أن الرهان كبير، فتعزيز جيوش مالي والنيجر وبوركينا فاسو شرط مسبق لبدء أي عملية انسحاب عسكري فرنسي.

وتعتمد الإستراتيجية العسكرية الفرنسية في مالي على شقين، كما قال رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر في يونيو الماضي: "أولهما إضعاف الجماعات الجهادية، بما يسمح بجعلها بمستوى القوات المسلحة المالية التي يجب أن تواجهها بمفردها أو بمواكبة أقل من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين.. وفي الوقت نفسه، تعزيز هذه القوات للتخفيف عن الجيش الفرنسي وقبل بدء التفكير على الأمد الطويل، بانسحابنا".

وعلى الرغم من جهود التأهيل التي بذلها الاتحاد الأوروبي في إطار مهمة التدريب وقوة برخان، ما زال الجيش المالي هدفًا سهلًا.

والهجومان اللذان وقعا مطلع الأسبوع الجاري، واستهدفا معسكري موندورو وبولكيسي في منطقة استراتيجية لتحركات ونفوذ الجهاديين على الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، سببا سقوط أكبر عدد من القتلى منذ مارس الماضي عندما أوقع هجوم على معسكر في ديارا (وسط) نحو ثلاثين قتيًلا.

ومنذ أسابيع تسعى باريس إلى حشد شركائها الأوروبيين للمشاركة في مواكبة الجيش المالي في المعركة.

كانت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أول من تحدث عن هذه الفرضية في بداية يونيو، بدعوتها إلى إرسال قوات خاصة أوروبية إلى منطقة الساحل لدعم جهود أربعة آلاف عسكري فرنسي في قوة برخان، بينهم مئات من أفراد القوات الخاصة.

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