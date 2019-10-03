الإسماعيلي يفتقد خدمات إبراهيم أبواليزيد أمام وادى دجلة

تأكد غياب إبراهيم أبواليزيد مدافع الإسماعيلي، عن مباراة وادي دجلة المحدد لها السبت المقبل، وذلك بعد أن أكدت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة الأمس أمام المصري بالجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يحتاج اللاعب إلى أسبوعين على أقصى تقدير من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة مجددًا للتدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق.



وكان الإسماعيلي خسر بالأمس من المصري بنتيجة 3ـ1، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على الجونة بهدف نظيف.