إعادة إحياء خط سكة حديد سيناء بعد نهبه فى 2011

أكد مصدر في هيئة السكة الحديد، أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، بالتعاون مع الهيئة الهندسية، تعد الدراسات الخاصة بإعادة إحياء خط سكة حديد سيناء.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الخط عبارة عن وصلة من منطقة "الفردان وحتى بئر العبد"، وقد تم الاعتداء على هذا الخط في عام 2011، ويعد تشغيل الخط مجددًا ضمن توجيهات سيادية بشأن الالتزام بتوفير خطوط سكة حديد بجانب المناطق الصناعية، وذلك حتى لا يكون هناك خلل فى وسائل نقل البضائع من المناطق الصناعية.



وأضاف، أن خط سكة حديد سيناء سيخرج من منطقة بالقرب من قناة السويس الجديدة، وهو ما سيسهم في تعظيم نقل البضائع عبر مرفق السكة الحديد، وبالتالي زيادة الموارد المالية، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق والكباري في نقل البضائع، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال عام 2021.