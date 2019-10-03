بدء تسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية فى المنيا اليوم

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، بدء استقبال المدن الجامعية الطلاب المُنطبق عليهم شروط الإقامة المُعلن عنها من الجامعة للإقامة للطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات ومن محافظة المنيا، لافتًا إلى أن الجامعة خصصت ثلاثة أيام لتسكين الطلاب المستجدين والقدامى من جميع المحافظات ماعدا محافظة المنيا اعتبارًا من الخميس 3 أكتوبر وحتى السبت 5 أكتوبر الجاري.



أما عن طلاب محافظة المنيا بالمراكز والقرى سيتم تسكينهم اعتبارًا من الاثنين المقبل حتى الخميس 10 أكتوبر، كما تم تخصيص الأيام من الأحد حتى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر للمتخلفين عن التسكين.



وكان في استقبال الطالبات المستجدات بمقر مدينتهم الجامعية فريق طلاب من أجل مصر، لتسهيل إجراءات التسكين، والترحيب بهم، مع توفير مكتب استعلامات دائم بمقر المدن، كما كان في استقبالهم الدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، والدكتور حسام عبدالرحيم مقرر فريق طلاب من أجل مصر، والدكتورة هناء عبدالحميد منسق عام الأنشطة الطلابية بمدينة الطالبات.



وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة وفرت كل الخدمات بالمدن الجامعية، وراعت معايير الجودة والنظافة بداخلها لتوفير بيئة ملائمة ولائقة أمام الطلاب المغتربين تتيح لهم الاجتهاد في دراستهم وتسهيلًا عليهم لسد احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم في مرحلتهم الدراسية، لافتًا إلى أن إجمالي المباني التي تخدم الطالبات المغتربين وصل إلى 11 مبنى موزعًا ما بين 6 مبانٍ داخل الحرم الجامعي و5 مبانٍ خارج الحرم بالأخصاص وبمدينة المنيا الجديدة، إلى جانب 6 مبانٍ للطلاب بمدينة الأخصاص لتصل الطاقة الاستيعابية للمدن إلي أكثر من 6500 طالب وطالبة، تضمن توفير سكن آمن لأكبر عدد من الطلاب المغتربين.