رحلة مثيرة.. لقطات من عودة رائد الفضاء هزاع المنصورى إلى الأرض (فيديو)

عرضت فضائية الغد"، لقطات حصرية للحظة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى الأرض، بعد أن انطلقت مركبة الفضاء قبل نحو 8 أيام حاملة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية ليكون أول رائد فضاء عربي يقوم بهذه التجربة المثيرة.



وكان قد بدأ رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، صباح الخميس، رحلة عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.



وعاد المنصوري إلى الأرض، رفقة رائد الفضاء الأمريكي نيك هايج ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين.



وتبدأ مراحل الهبوط من محطة الفضاء، بإغلاق مدخل المركبة، ثم انفصالها، وبعدها تستعد المركبة لدخول الغلاف الجوي، قبل انفصال وحداتها.



وبعدها، يجري فتح المظلات وإطلاق المحرك للهبوط السلس، قبل لمس المركبة الأرض.



وانطلق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء الماضي، وذلك على متن مركبة انطلقت من كازاخستان.

