ضبط أمبولات طبية ومحاليل منتهية الصلاحية ومحظورة بالغربية

نجحت مباحث التموين بالغربية، بقيادة العميد محمد عتمان، في ضبط أدوية ومستلزمات طبية، منتهية الصلاحية، وبعضها معروض للبيع خارج الصيدليات، اليوم الخميس، منها 8 آلاف أمبول منتهى الصلاحية، و893 عبوة محاليل معروضة للبيع بمحل مستلزمات طبية.



تلقى العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من العقيد محمد نصحى، وكيل مباحث الإدارة، بضبط 8035 أمبول سلسنيل كولين وايفدرين ودوبا صانى، وعبوة ألفا درينك، منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام، بمحل مستلزمات طبية بمدينة طنطا، و893 عبوة محلول رنجر محظور تداولها خارج الصيدليات بمحل بيع مستلزمات طبية بمنطقة شكرى القوتلى بالمحلة.



كما تم ضبط 925 كجم حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمصنع حلوى بدون ترخيص، بعزبة راتب التابعة لقرية العامرية، بمركز المحلة الكبرى.



وتم تحرير المحاضر بتلك المخالفات، وإخطار النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.