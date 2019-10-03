"الثقافي الروسي" بالقاهرة يؤكد أهمية تطوير التعاون مع مصر

أكد رئيس المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ألكسي تيفانيان، أهمية الجهود التي تبذل لتطوير التعاون الثقافي بين مصر وروسيا، وفتح القنوات بين جميع المؤسسات المعنية سواء وزارتي الثقافة في كلا البلدين، أو السفارة المصرية في موسكو، أو مؤسسات المجتمع المدني في مصر وفي مقدمتها جمعية خريجي الجامعات الروسية.



جاء ذلك وفقًا لبيان وزعه المركز اليوم الخميس، خلال لقاء رئيس المركز بالفنان محمود حميدة، الذي قبل دعوته ليكون ضيف الشرف في أسبوع الفيلم الروسي الذي سيقام في إطار فاعليات العام الثقافي المصري - الروسي عام 2020.



ومن جانبه، قال الفنان محمود حميده، إنه كمواطن مصري يدرك أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع الجانب الروسي، لما لها من تاريخ عميق بلغ ذروته في عقد الستينيات من القرن الماضي، عندما استطعنا أن نحقق العديد من الإنجازات الثقافية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق.



وأشار "حميدة" إلى أن صورة التعاون لن تكتمل إلا إذا شملت جميع أفرع المعرفة والثقافة وتنوع مجالات الترجمة مثل الأدب والشعر والنقد، مؤكدا ضرورة التعرف على الأجيال الشابة من الأدباء الروس، وتعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة والمشاركة في مد جسور التواصل الثقافي مع الجانب الروسي.