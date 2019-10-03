أنسو فاتي يعود لتدريبات برشلونة بعد تعافيه من الإصابة

شارك لاعب خط وسط نادي برشلونة، أنسو فاتي، في التدريبات اليوم الخميس، بعد تعافيه من إصابة حرمته من خوض لقاء إنترميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "فاتي" حصل على الضوء الأخضر للعودة للتدرب مع زملائه بالفريق وأصبح متاحًا أمام المدرب إرنستو فالفيردي.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حالة سير عملية تعافي فاتي، كما هو مخطط له فإن النجم الغيني، الحاصل مؤخرا على الجنسية الإسبانية، سيكون قادرا على المشاركة في آخر مباراة بالليجا الإسبانية قبيل التوقف الدولي.