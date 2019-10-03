وظائف شاغرة براتب يصل إلى 7500 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة بالجيزة، عن توافر فرص عمل برواتب تصل إلى 7500 جنيه.



والوظائف المتاحة هى: "أمن إداري بالشيخ زايد، براتب 2800 جنيه، وأمن إداري في 6 أكتوبر، براتب 2500 جنيه، وأمن إداري مراد، براتب 2250 جنيها.



إضافة إلى "أمن إداري بأرض اللواء، براتب 2250 جنيها، وأمن إداري بمصر القديمة، براتب 1500 جنيه، وأمن إداري بالعاشر، براتب 2300 جنيه، وأمن إداري بالصالحية الجديدة، براتب 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف أيضًا، أخصائي تسويق براتب 5000 جنيه، ومدير تسويق، براتب 7500 جنيه، وHR، براتب 3500 جنيه، وعمال نظافة وبوفيه، براتب 1800 جنيه.



وللتقديم للحصول على إحدى تلك الوظائف، يرجى التوجه إلى إدارة التشغيل بمديرية القوى العاملة بالجيزة.