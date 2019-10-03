Kora star بث مباشر الان مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

ينتظر عشاق الساحرة المستديره في مصر مشاهدة المباراة القائمه علي استاد السلام، ، في تمام الساعة الـ8 مساءً، لقاء نادي مصر للمقاصة أمام نظيره الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويحتل مصر للمقاصة بقيادة مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أسوان (3-2) في الجولة الأولى. وفي المقابل، يحتل الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش "ميتشو"، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الجولة الأولى.

تشكيل الفريقين

وفيما يلي تشكيل الزمالك في مواجهة المقاصة:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.

خط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي / خالد بوطيب - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وفي ما يلي التشكيل للمقاصة في مواجهة الزمالك :

- حراسة المرمى: محمود حمدي.

- خط الدفاع: أحمد عبد العزيز مودي، عاصم سعيد، حسني فتحي، أحمد محسن.

- خط الوسط: خالد أوتشو، صلاح ريكو، محمد إبراهيم، بولان فوافي.

- خط الهجوم: أودو موسيس، عمرو مرعي.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك والمقاصة في الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاصة اليوم في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك والمقاصة اليوم الخميس عبر قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت".

مشاهدة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك مع مصر المقاصة فى بث مباشر فى منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصرى العام فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الساعة الثامنة مساء بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة التاسعة بالتوقيت فى السعودية.

بث مباشر مشاهدة مباريات اليوم فى بطولة الدوري المصري العام عبر موقع الدستور مباشر فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية حيث نتابع مباريات اليوم فى بث مباشر لايف بدون تقطيع .

مباراة الزمالك مع مصر المقاصة