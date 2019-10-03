مقتل 4 أشخاص والمهاجم في حادث طعن بمقر شرطة باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل أربعة أشخاص والمهاجم في حادث الطعن بمقر شرطة باريس، ومنفذ الهجوم يعمل بقسم الاستخبارات بالمقر، حسب فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إجراءات أمنية مشددة فُرضت حول مقر الشرطة، الواقع في قلب باريس التاريخي، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان.



وذكرت محطة تليفزيون "بي. إف. إم" الفرنسية، أن وزير الداخلية كريستوف كاستانير توجه إلى موقع الهجوم.