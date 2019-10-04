قبل افتتاحها.. أسعار تذاكر مسرحية كايرو شو "اللى عليهم العين"

تنطلق مساء يوم الجمعة أحدث عروض مسرح "كايرو شو" بعنوان "اللي عليهم العين"، وذلك على أحد المسارح بالتجمع الخامس.



وحددت الشركة أسعار تذاكر العرض لتكون مكونة من 4 فئات الأولى بمبلغ 350 جنيهًا، والثانية بمبلغ 300 جنيه، والثالثة بـ200 جنيه، والرابعة بـ100 جنيه.



مسرحية "اللي عليهم العين" كوميديا غنائية للشباب بطولة فريق البنات الغنائي "بهججة" والفنانين خالد سرحان وليلى عز العرب ومنة عرفة ويشاركهم مجموعة كبيرة من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، إخراج محسن رزق وتأليف وأشعار حاتم حسين والحان هيثم نبيل وتوزيع عادل حقي وديكور كريم مهدي.