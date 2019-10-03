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ضبط 5 أطنان مخللات مجهولة الهوية في البحيرة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:56 م
جريدة الدستور
معوض هويدى
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شنت مديرية أمن البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين تحت إشراف المحاسب إسماعيل شلبي وكيل وزارة التموين بالبحيرة، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتشديد الرقابة على المحلات والأسواق حفاظا على صحة وسلامة جمهور المستهلكين.

وأسفرت تلك الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي عن ضبط 4 مخالفات، عدد 50 برميل مخللات مشكلة زنة 100 كجم للبرميل إجمالي 5 أطنان، و20 جردل مخلل تام الصنع زنة 5 كجم و10 شيكارة ملح خشن لزوم التصنيع دون علامات وبيانات ولا مستندات للملح مجهول المصدر.

كما تم ضبط 35 كجم حباش، و29 كجم سوبيا دون علامات وبيانات في محل بيع مواد غذائية، وتم ضبط 7 براميل مخللات مشكلة معروضة للبيع وتامة الصنع زنة الواحد 75 كجم في محل مخللات، وتم ضبط 100 علبة سجائر سوبر في محل بقالة حرة دون مستندات أو فواتير مجهولة المصدر.

وتم تحرير محاضر بالمخالفات والعرض والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار بشأنها من النيابة العامة.

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