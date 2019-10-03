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مصر

"العبار" يشيد بمناخ الاقتصاد الإيجابي في مصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:52 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قال الدكتور محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن العمل لم يتوقف ولو ليوم واحد طوال فترة النزاع بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "إعمار مصر للتنمية" بشأن مشروع "هضبة المقطم"، مشيدًا بمناخ الاستثمار في مصر واصفًا إياه بالمتميز.

وأضاف "العبار" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس - أن الشركة حصلت على موافقات مبدئية بالعمل قبل الموافقات النهائية ومن ثم لم يتوقف المشروع، مشيدًا بمناخ الاقتصاد الإيجابي في مصر، وأنهم يعملون في كثير من الدول إلا أن التجربة المصرية مميزة.

وأشار "العبار" إلى أنه سيطرح أعمالًا مستقبلية في القطاع العقاري في الفترة المقبلة ويضخ استثمارات جديدة في مصر، موضحًا أنهم يدرسون فرصًا استثمارية في أماكن كثيرة، خصوصًا مع الجدوى الاستثمارية المميزة في مصر حاليًا.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق التسوية الودية بين شركة "النصر للإسكان والتعمير" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة "إعمار مصر للتنمية"، حول النزاع بشأن مشروع "هضبة المقطم"، بحضور وزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

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