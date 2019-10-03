البورصة تخسر 800 مليون جنيه بختام تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، بدعم من عمليات البيع الواضحة على خلفية الهبوط المماثل لأسواق المال العالمية والإقليمية، تلك التي قابلتها قوى شرائية على الأسهم الصغيرة ومتوسطة القيمة.



خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 713.7 مليار جنيه.



على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1.14%، بما يعادل 163 نقطة، ليغلق عند مستوى 14217 نقطة.



فيما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70" بنسبة 1.63%، بما يعادل 8.4 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 522.3 نقطة، وسط تداولات مرتفعة اقتربت قيمتها من مستوى 900 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 301.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 29.2 ألف صفقة بيع وشراء.