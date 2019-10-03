الجالية المصرية فى هولندا تستعد للاحتفال بانتصارات أكتوبر

أكد السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر في هولندا، أن الجالية المصرية هناك تستعد للاحتفال هذا العام في السادس من أكتوبر، وإطلاقه يومًا للتبادل الثقافي الهولندي- المصري، وذلك بعد لقاء جمعه مع أبناء الجالية لمناقشة تطبيق هذا المقترح.



وقال "عبدالغفار" في بيان له، اليوم الخميس، إن جهود الجالية تهدف إلى ربط الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في هولندا بمصر وتنشيط السياحة المصرية، بالإضافة إلى التبادل الثقافي والفني بين البلدين.



يذكر أن الجالية المصرية في هولندا أعلنت اليوم إطلاقها مبادرة ثقافية وطبية تخدم أبناء صعيد مصر، من أجل تقديم خدماتهم لأبناء مصر في الداخل، برعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.