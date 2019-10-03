تحت الطبع الرواية البرتغالية "العودة" بترجمة ميسرة صلاح الدين

تستعد بيت الياسمين لإصدرا الترجمة العربية لرواية "العودة" للأديبة البرتغالية "دولسي ماريا كاردوسو" بترجمة الشاعر ميسرة صلاح الدين. وتدور أحداث الرواية حول عائلة برتغالية عاشت وولد أبناؤها فى أنجولا فى فترة الحكم البرتغالى الاستعمارى لها ثم تضطر العائلة مثل مائة ألف من البيض الآخرين، إلى مغادرة أنجولا في عام 1975، بعد إعلان الاستقلال عن البرتغال. يتم إيواء العائدين في غرفة صغيرة في فندق فخم، مليء بالعائدين، في بلد دُمر اقتصادها وأصبحت تبحث عن هوية جديدة، يشعر الجميع بحالة من الاغتراب المؤلم حيث لم يكن لهم وطن حقيقي فى انجولا ولم يجدوا الوطن فى أحضان وطنهم الأم البرتغال.



تابع "ميسرة" في تصريحات خاصة لــ "الدستور": تصف كاردوسو لحظة حاسمة في تاريخ البرتغال، فى أعقاب الثورة القرنفلية وما تلاها من أحداث. وتعتبر الرواية وصف ذاتيًا لأحداث حقيقية مرت بها الكاتبة فى طفولتها حيث ولدت كاردوسو عام 1964 وأمضت طفولتها في أنجولا التي كانت مستعمرة برتغالية في ذلك الوقت، وبعد فترة وجيزة من ثورة القرنفل البرتغالية واستقلال أنجولا عادت إلى البرتغال عام 1975، حيث درست القانون وعملت محامية.



والجدير بالذكر أن كاردوسو نالت العديد من الجوائز عن منجزها الأدبي، مثل جائزة PEN وجائزة الاتحاد الأوروبي للأدب، وكذلك الجائزة الخاصة للنقاد عام 2011 في البرتغال، واختيرت كأفضل كاتب عام 2011. وقد اختيرت رواية "العودة" كواحدة من أفضل عشر روايات عام 2014 في أوروبا من قبل صحيفة Les Échos الفرنسية.