انطلاق مبادرة "منصة أفكاري" لدعم الشباب المبتكرين بجامعة طنطا

أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدي سبع، إطلاق مبادرة "أفكاري" الوطنية، والتي تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم وصقل مواهبهم وتبني أفكارهم التي تصب في بناء مستقبل مصر.



وأوضح رئيس جامعة طنطا - في بيان اليوم الخميس- أن إطلاق المبادرة يأتي استجابة لرؤية القيادة السياسية في الدفع بالشباب إلى الصفوف الأولى وصقل خبراتهم ليتحملوا المسئولية وتأهيل كوادر وقيادات شابة، واستكمالا للدور الوطني لجامعة طنطا في نشر الوعي وتطوير تنافسية أداء الشباب وتحفيزهم على التفكير الإبداعي والابتكار خارج الصندوق في قطاعات الاستثمار والصناعات اليدوية والرياضة والسياحة والتعليم والصحة.



وأكد سبع، إنه جاري تصميم صفحة رسمية على البوابة الإلكترونية للجامعة لاستقبال كافة المشاركات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة طنطا، بما يضمن الحفاظ على خصوصية الأفكار المطروحة..مشيرا إلى تحمل جامعة طنطا تمويل كافة الأفكار الابتكارية كما سيتم توقيع بروتوكولات التعاون مع بعض الشراكات، لتوفير كافة التسهيلات التنظيمية اللازمة بما في ذلك إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للأفكار القيمة وعرضها على مجموعة من الخبراء في كافة القطاعات لتقييم جدواها.