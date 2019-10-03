النقل الدولي تفوز باستضافة مؤتمر الفياتا لإفريقيا والشرق الأوسط

فازت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثل منظمة الفياتا في مصر باستضافة مؤتمر المنظمة العالمية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يأتي تقدم الشعبة بعد حصول مصر على رئاسة الإتحاد الإفريقي في دورته الـ 32 وإلى رغبة الدولة في العودة إلى إفريقيا.



وأشارت الشعبة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن فوز الطلب المصري باستضافة المؤتمر يأتي بعد نجاح مصر في استضافة كونجرس الفياتا عام 2011، والذي نظمته الشعبة بحضور مايقارب من ألف زائر على الرغم من ظروف قيام الثورة والمخاطر الأمنية التي كانت تواجهها البلاد، حيث تم التنظيم بنجاح كبير وبشهادة كافة الحضور على مستوى العالم.



وكشف المهندس أحمد مصطفى نائب رئيس الفياتا، وعضو مجلس إدارة " النقل الدولي" في المؤتمر المقام حاليا في كيب تاون بجنوب إفريقيا أن الملف الوارد عرض تقديمي والذي تم إعداده من قبل لجنة متخصصة من بعض أعضاء مجلس الإدارة، فيما تضمن الملف الفرص الاستثمارية بمصر وعلى رأسها الفرص المتاحة بمحور تنمية قناة السويس الجديدة، قد أدى إلى إنسحاب أوغندا من السباق لاقتناع الوفد بأحقية مصر لاستضافة المؤتمر.



من جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، أن قيام الدولة بدعم الملف المصري من خلال وزير النقل والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد ساهم في حسم كفة الملف المصري.



وكانت وزارة النقل وافقت على رعاية المؤتمر، فيما خاطبت الشعبة وزراء الاستثمار والطيران المدني والسياحة للحصول على رعايتهم للمؤتمر بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال التي أطلقت مؤخرا مبادرة "جسور" لربط مصر بشرق إفريقيا.



وأشار القاضي الى أن هذا الفوز ما كان ليتحقق بدون الدعم الذي لاقته الشعبة من الغرفة التجارية بالإسكندرية بقيادة أحمد الوكيل ومجلس ادارة الغرفة، وأنه سوف يتم تشكيل لجنة متخصصة من مجموعة من مجلس الإدارة للقيام بكافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر.