"حرب أكتوبر والدروس المستفادة منها" ندوة بزفتى

احتفل مركز النيل للإعلام بزفتى، بذكرى حرب أكتوبر بمدرسة الشهيد السكري الإعدادية بنات، استهدفت الوقوف على الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة.



الندوة كانت بحضور محمد مصطفى عبده، مدير مجمع إعلام زفتى، ولفيف من المدرسات وأخصائيو الاجتماع بالمدرسة.



تحدث في اللقاء الشيخ أحمد عبدالرؤوف، المنسق العام لمديرية الأوقاف بالغربية، طارحًا في البداية بعض الأسئلة على الطالبات خاصة بحرب أكتوبر المجيد، واستطرد موضحا عزيمة الجيش المصري في حرب 73 وقوته، وأنه انتصر بفضل الله ورحمته.



وأكد في حديثه للطالبات أنهن إذا رغبن النصر في أي شيء في حياتهن فإنهن يجب عليهن اتباع تعاليم الدين الصحيحة، وأيضا قربهن من الله عامل أساسي للنصر كما فعل جنودنا في أرض المعركة، وكان هتافهم " الله أكبر فوق كيد المعتدي.. الله أكبر يا بلادي فاشهدي".



وسرد الشيخ أحمد بعض تفاصيل الحرب، موضحا أن مصر نجحت في خوض هذه الحرب من الاختراق لخط بارليف خلال 6 ساعات من وقت البدء بالحرب، بينما دمرت كل المواقع الإسرائيلية المتواجدة في هضبة الجولان، كما حقق الجيش تقدم كبير في أولى أيام الحرب كاحتلاله لقمة جبل الشيخ وهذا كله مما أدى إلى الارباك في جيش إسرائيل وانعدام قدرته على ضبط النفس.



وفي نهاية اللقاء وجه الشيخ أحمد عبدالرؤوف بعض النصائح للطالبات لتشجيعهن على المذاكرة والتفوق.



أدار اللقاء هبه يماني وعبدالله الحصري، تحت إشراف سمير مهنا، مدير عام إعلام وسط الدلتا.