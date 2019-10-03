الطيران السنغالى: ربط الغرب الإفريقى بعواصم أوروبية جديدة

أعلنت الخطوط الجوية السنغالية أنه بنهاية أكتوبر الجاري سوف يتم لأول مرة ربط السنغال والغرب الإفريقي بالعواصم الأوروبية، من خلال تشغيل 7 وجهات جديدة، بعد أن تتسلم طائر جديدة من طراز إيرباص A330.



وقال إبراهيما كان، مدير شركة الخطوط السنغالية، خلال لقاء مع الصحفيين، اليوم الخميس: "سنربط باريس وبرشلونة ومرسيليا بجميع عواصم المنطقة الفرعية لغرب إفريقيا: باماكو، أبيدجان، واغادوغو، نواكشوط، كوناكري، بيساو، بانجول، برايا، برايا، نيامي، أبوجا، أكرا.



وأضاف أن الركاب سيكونون قادرين على القيام برحلات مباشرة من عواصم غرب إفريقيا إلى هذه المدن المختلفة، موضحًا أن شركة الطيران القومية السنغالية التي يبلغ رأس مالها 40 مليار فرنك، تربط داكار بـ12 وجهة.