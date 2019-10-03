بدء أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى حول تعدد الثقافات

بدأت أعمال مؤتمر دولي رفيع المستوى بعنوان "مجتمع واحد وتعدد الثقافات"، اليوم الخميس، الذي تقيمه منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمدينة سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية.



وقالت المنظمة الأوروبية- في بيان اليوم- إنه تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف، رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى سكوبي، كليمنس كوجا، المفوض السامي للأقليات القومية في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لامبرتو زانييه، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبى صموئيل أبوغار.



ونوه البيان بحضور أكثر من 100 مشارك يمثلون مؤسسات حكومية والمنظمات الدولية الكبرى والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، للمناقشة في حوار بناء حول الاستراتيجية الوطنية التي اقترحتها الحكومات لتطوير مفهوم المجتمع الواحد وتعدد الثقافات، لافتين إلى أهمية تعزيز الاستراتيجيات التي تقاوم حركات الانفصال وتعزز تكامل المجتمع الذي يقوم على التنوع.



وفيما أكد رئيس الوزراء المقدونى، أن هدف حكومة بلاده هو زيادة تعزيز تكامل المجتمع من خلال الحوار بين الثقافات ودعم التفاهم المتبادل ولتحقيق هذه الغاية لا بد من بناء ركائز أساسية لمجتمع واحد للجميع وضمان الحماية المتساوية للحقوق وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.