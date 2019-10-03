القبض على مستشار إعلامى لجهة سيادية "مزيف"

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أحد الأشخاص وشهرته "س. ز" لانتحاله صفة مستشار إعلامي لإحدى الجهات السيادية على خلاف الحقيقة، مما مكنه من توطيد علاقاته بالعديد من المسئولين، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.



وتهيب هيئة الرقابة الإدارية بضرورة التحري عن هوية الأشخاص وصفتهم الوظيفية، ممن يدعون قدرتهم على إنهاء مصالح المواطنين بشخصهم أو بتواصلهم مع مسئولين حكوميين، والإبلاغ عن أى حالات تثير الشك والريبة في التعامل معهم، للحفاظ على سلامة أداء الوظيفة العامة وعدم فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.