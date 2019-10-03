ضبط مدرس فى المرج بتهمة الرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدرس أول بإدارة المرج التعليمية لعرضه مبالغ مالية على مديرة إحدى المدارس الإعدادية، على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها تحويلات بعض الطلبة للمدرسة، بالمخالفة للقواعد واللوائح المنظمة.



وأسفرت التحريات وما تم ضبطه من مستندات، أن المتهم استخدم مستندات مزورة، وتوقيعات غير صحيحة منسوبة لمسئولين بإدارة المرج التعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية ليتمكن من تنفيذ تلك التحويلات.



وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.