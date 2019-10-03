ضبط مسئول في "الإسكان" بتهمة تلقي رشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس الإدارة المركزية لشئون التعاون بالهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء، لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات البناء والإسكان بمحافظة البحر الأحمر، مقابل تسهيله إجراءات اعتماد تخصيص قطع أراضي للجمعية بمحافظة البحر الأحمر، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.



كما تم ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة لتقاضية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر، مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.