الرقابة الإدارية: ضبط 58 موظفًا فاسدًا

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ 13 قضية جنائية مباشرة، و7 قضايا محولة من خلال المسئولين بالدولة، وتم من خلالهم عرض 58 متهمًا على النيابات المختلفة، كما تمت مواجهة انحراف 58 موظفًا عامًا.



وكان من بين المتهمين المضبوطين: مدير مشروعات الكباري، ونائب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية بإحدى الشركات الكبرى للمقاولات، وذلك لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة قُدرت بحوالي 800 ألف جنيه، تحصلا عليها من خمسة مقاولين يتعاملون مع الشركة مقابل تسهيلهما اعتماد مستخلصات الأعمال، وصرف المستحقات المالية، واعتماد أعمال إضافية للشركات الخاصة بالمقاولين.



وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.