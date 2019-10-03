فتاوى موقوتة.. كيف تؤثر القنوات الإرهابية على عقول النشء

أفكار غير مألوفة، تحولت لمعتقدات متشددة، أراد أصحابها نشرها وإقناع الناس بها، فتحولت لفتاوى دينية شاذة، تحمل في طياتها سمومًا مزخرفة، يمكنها أن تدخل بها إلى عقول الشباب والفتيات في سن صغيرة، الذين لا يزالون في طور التكوين.



فقد استغلت تلك الجماعات الانتشار السريع الذي تحققه مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل فتاواهم تنطلق كالنار في الهشيم، خاصة بين الشباب، الذين هم في مرحلة عمرية تعتبر أساس تكوين أفكارهم ومعتقداتهم، وذلك في ظل غياب الأهل عن رقابة ما يشاهده أبناؤهم، لانشغالهم أغلب الوقت في العمل.



هالة سمير، هي واحدة ضمن العديد من الإخوانيات اللاتي اتخذن جملة "التنمية البشرية" ستارًا من أجل بث السموم والقيام بنوع من "غسيل المخ" للشباب والفتيات، متخذة الحديث بالقرآن والسنة سلاحًا لها لا يمكن التعديل عليه، فارضة حديثها على أنه المثالية التي يجب أن تكون عليها الفتاة المسلمة، إلا أنك بتحليل حديثها وفتاواها، تكتشف أنها تدعو للمنهج المتشدد الذي طالما ينادي به الإخوان والسلفيون.



ففي 14 يونيو الماضي، كانت لها حلقة بعنوان "بعض الشبهات التي تتعرض لها البنات.. فكيف تواجهها لنحافظ على بناتنا؟"، استخدمت "هالة" لهجة أقرب للعنف في نصحها بضرورة الاهتمام بالفتيات اللاتي بلغن.



وبخمارها الزهري اللون، بدأت توجه الفتيات اللاتي يرتدين فساتين أو زيا غير لائق- بالنسبة لها- إلى أن طريقة ملابسهن غير صحيحة، وذلك من خلال مقاطع الفيديو، وبعض المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "أنتي مش حرة.. أنتي تحت منظومة عبودية الله، أسرتك ووالدتك فين".



"هالة" ليست النموذج الوحيد الذي يبث الفتاوى والأفكار المتشددة عبر المنصات الإعلامية المختلفة من شاشات التليفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشر معتقداتهم بين الشباب والفتيات لا سيما في مرحلة المراهقة، والذين يذعنون بأن حوارهم هو الحوار الأصلح والأصح وأن منظومة الحياة خاطئة.



أطل علينا الشيخ أبو إسحاق الحويني، بفتوى أخرى غريبة وهي تحريم الاحتفال بالأعياد، لا سيما عيد الحب؛ مرجعًا أسبابه بأنه ليس عيدًا للمسلمين، وما هو إلا بدعة، وهو في الأساس عيد الكفار، ولا يجوز التشبه بالكفار فى أى صفة من الصفات، قائلا: "أنا أول مرة أسمع عن هذا العيد، ولا يوجد أحمر من هذا اليوم، أيفعل هذا رجل ملىء قلبه بمحبة الله، وقال رسول الله، جعل الذل والصغار على كل من خالف أمرى، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وأنا أقولها فى فتوى شرعية يحرم على المسلم أن يشارك أحدًا من غير المسلمين فى أى عيد من الأعياد".



ردت دار الإفتاء على لسان الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر موقع دار الإفتاء على تلك الفتوى السلفية للاحتفال بالأعياد وبالتحديد عيد الحب بأنه لا مانع فى الشرع أن يتفق الناس على أيام معينة يجعلونها خاصة لبعض المناسبات الاجتماعية، طالما لا تختلف مع الشريعة، وأن النبى فى حديثه الشريف دعا الإنسان إذا أحب أحدكم أخاه فليقل له إني أحبك فى الله، ومفهوم الحب أوسع وأشمل من تلك العاطفة بين الرجل والمرأة.



وفي فتوى أخرى شاذة، أطلق ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى بجواز انتفاع الفقير بأموال الربا المحرمة من باب أنه مال لا نستطيع الوصول لصاحبه، ما يفتح بابًا خفيًا للصراع بين الطبقات الاجتماعية واستحلال تلك المبالغ، رغم أن الربا من الكبائر.



أما مرجان الجوهرى، القيادى بالحركة السلفية الجهادية، له فتوى شهيرة بشأن إباحة هدم الأهرامات وأبو الهول، لأنها تعد أصنامًا، وتتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما نشر يحيى الصرمانى، داعي سلفي، فتوى يؤكد فيها أن الشرع لم يحدد سنًا معينة لزواج البنات، أي أنه تستطيع الفتاة أن تتزوج حال ولادتها حتى لو كان عمرها يوما واحدا.



ويعلق عمرو فاروق، الباحث في الحركات الإسلامية، على فتاوى الجماعات الإرهابية واستقطابهم للشباب، قائلاً: إن لديهم قسم يسمى "الأخوات" هدفه استقطاب الفتيات وتجنيدهن، وذلك من خلال عدة خطوات؛ أولها لجنة التأهيل والتأصيل الشرعي، ثم لجنة التدريب الميداني، وبعض الكيانات تُنشئ الأجنحة المسلحة.



وتحارب المؤسسات الدينية المصرية متمثلة في الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء هذا السرطان وتعمل على قتل تلك السموم قبل توغلها في عقول الشباب، كما تتصدى لأصحاب الفكر المتطرف، والذين أخذوا من الفتاوى الشاذة والبحث عن غير المألوف لتفجيره في عقول الناس؛ بهدف افتعال خلافات وانقسامات في الآراء الدينية، يقودها مدعون من أجل الشهرة.



دار الإفتاء المصرية تواجه الفتاوى الشاذة التي تطلقها الجماعات الإرهابية من خلال، مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، والذي يتمثل دوره في محاربة الفكر المتطرف بكل الوسائل الحديثة، عن طريق عرض الأفكار المغلوطة التي ترددها جماعات الظلام ثم الرد عليها بطريقة ميسرة، كتقديم المعلومات والفهم الصحيح عبر تقنيات الرسوم المتحركة.



أما عن وزارة الأوقاف، فجاء دورها في إنشاء مجالس خاصة للإفتاء تجيب عن الأسئلة اليسيرة للمواطنين، والأسئلة المتعلقة بمسائل مصيرية كالزواج والطلاق وغيرها من الأمور الكبيرة تحيلها إلى دار الإفتاء مباشرة لأنها صاحبة الاختصاص.



وتواجه الأوقاف الأفكار المتشددة من خلال إنشائها المدارس العلمية وتعميمها في كل المساجد التابعة لها؛ عن طريق محاضرات وجلسات دينية يقدمها أئمة المساجد، وذلك من أجل تعليم أصول الدين الإسلامي، ونشر صحيح الدين.



كما حذرت الوزارة من الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي ومن استخدامها لغير ما يتسق مع طبيعة عمله إماما، فضلًا عن التنبيه على الأئمة التابعين للوزارة بعدم التصدر للإفتاء بغير المنهج الأزهري واختيارات دار الإفتاء المصرية.



الأزهر الشريف أطلق العديد من القوافل الدعوية؛ لمحاربة نشر الفتاوى المتشددة والمغلوطة، ووصلت إلى 2232 قافلة توعوية، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.



بلغ عدد الأسئلة التي أجابت عنها لجنة الفتوى بمجمع البحوث خلال النصف الأول من العام الحالي 387253 سؤالًا في تخصصات متنوعة، ما بين مسائل أحوال شخصية، مواريث، عبادات، قضايا معاصرة، ومعاملات تجارية ومالية، وقامت بالرد عليها بشكل مباشر.



واستقبل الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 20197 فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا، عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.