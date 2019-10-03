المرصد السوري: مقتل 173 بانفجار ألغام وعبوات ناسفة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 173 شخصًا على الأقل - بينهم 41 طفلًا - منذ مطلع العام الجاري، جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة في مناطق عدة في سوريا، في تحدٍ أفرزته الحرب ويهدد حياة ملايين السكان.



وقال المرصد- حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الخميس - إن من بين الضحايا 44 مدنيًا على الأقل - غالبيتهم من النساء - قُتلوا خلال حصاد موسم "الكمأة" في مناطق ريفية، كما خلفت الألغام والعبوات الناسفة عشرات المصابين - غالبيتهم نساء - وتفاوتت إصاباتهم بين حالات بتر وإصابات خطيرة.



وحسب الأمم المتحدة، فإن 10.2 مليون سوري مهددون بالتعرض للخطر والإيذاء بسبب المواد المتفجرة التي خلفتها الحرب في البلاد.