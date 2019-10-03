ضبط 15 ألف قرص مخدر

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن المختلفة، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط أحد العناصر الإجرامية لاتجاره في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك في كمين أعد له، ولدى استشعاره بالقوات فر هاربًا متخليًا عن السيارة قيادته، وبتفتيشها عثر على 15000 قرص مخدر، وجار تكثيف الجهود لضبطه.



يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.