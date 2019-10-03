طارق الشناوي: "محمد منير مش أحلى ولا أهم صوت ولكن أكتر مطرب الناس تصدقه"

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن محمد منير ليس أهم صوت ولا أحلى صوت متابعًا: "لكنه أكثر الأصوات المؤثرة في الوجدان، ليس لدية إمكانيات صوتية ولا مساحات مثل علي الحجار ولا محمد قنديل".



وأضاف "الشناوي"، خلال استضافته ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن محمد منير أحدث طفرة في عالم الغناء المصري والعربي، حيث أن الأخير تميز بكونه "بئر عميق من الصدق".



وأوضح الناقد الفني، أن محمد منير استطاع عن جدارة أن يكون أهم مطرب يصدقه الناس خلال 40 عامًا الماضية وظهرت مصداقيته في الشارع المصري.



وتابع "الشناوي"، أن محمد منير هو حالة تلقائية على أقصى درجة في تعامله كإنسان حيث حافظ على هذا الجزء طيلة تاريخه، مشيرًا إلى أنه على الرغم من نظرة البعض لأغانيه بـ "العشوائية" إلا أنه ثبتت في أذهان معجبيه واصفًا إياها "ملمسمة مع الناس".