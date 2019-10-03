لاوتارو مارتينيز: ميسي أفضل لاعب كرة قدم فى العالم

أكد مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، لاوتارو مارتينيز، أن مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، مشيرا إلى أن الفضل يعود له في فوز البارسا أمام النيراتزوري بمواجهتهما في دوري أبطال أوروبا.



وأعرب مارتينيز، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس، عن اعتقاده بأن ميسي هو من صنع الفارق في انتصار فريقه بهدفين مقابل هدف على الإنتر.



وأضاف المهاجم الأرجنتيني "من الصعب الفوز على البارسا عندما يكون ميسي على أرض الملعب، نحن نتحدث عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم، ولا يجب أن تترك له أي مساحة ولو صغيرة وإلا فستهرب المباراة من يديك".



وتابع "لا أعتبر هدفي أصبحت له أهمية كبيرة، فقد كنا نحتاج الفوز وقدمنا أداء جيدا بالفعل، لكن كانت هناك خيبة أمل كبيرة بعد اللقاء، خاصة أننا لم ننتهز إحدى الفرص العديدة التي سنحت لنا لتأمين الفوز".