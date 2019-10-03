ضبط 259 متهمًا بالاتجار في مواد مخدرة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط 238 قضية مخدرات بحوزة 259 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 28 كيلو و500 جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو و625 جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو و852 جرامًا، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 13 جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 75 جرامًا، وكمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت 250 جرامًا، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت كيلو و904 جرامات، وكمية من مخدر الفودو وزنت 30 جرامًا.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وإحكام السيطرة الأمنية.