"الداخلية" تنفذ 73 ألف حكم قضائي متنوع

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 73588 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 354 حكم جناية و21874 حكم حبس جزئى و4700 حكم حبس مستأنف و36037 حكم غرامة و10623 حكم مخالفة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.