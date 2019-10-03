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عالم

الأمن الفرنسى يقتل رجلًا هاجم شرطية بسكين

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:48 م
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قتلت الشرطية الفرنسية، اليوم الخميس، رجلًا هاجم شرطية بسكين فى العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن فرنسا تعرضت لحادثة طعن مطلع الشهر الماضي، حيث أصيبت امرأتان إثر هجوم بسكين أمام مدرسة في مدينة مرسيليا الساحلية فى فرنسا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة الفرنسية، عن توقيف شخص يشتبه فى تنفيذه عملية الطعن، وحسب المصادر الفرنسية، فإن دوافع هذا الهجوم المفاجئ في مرسيليا لا تزال مجهولة حتى الآن.

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