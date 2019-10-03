وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت عن ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 209 قطع سلاح ناري بحوزة 190 متهما منهم رشاشين و16 بندقية آلية وبندقية رصاص و39 بندقية خرطوش، 21 طبنجة، و130 فرد محلي، و20 خزينة متنوعة و197 طلقة مختلفة الأعيرة و250 قطعة سلاح أبيض.



يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.