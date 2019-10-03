خبير: إجراءات أردوغان الاقتصادية لم تنفع المواطن التركي

قال كرم سعيد، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ما يحدث في قطاع الطاقة بتركيا والاستمرار في رفع أسعار الوقود للمواطنين ليس الأول من نوعه، ولكن منذ عامين في ظل وجود الإصرار على الرفع التدريجي لهذه الأسعار رغم الأزمة الاقتصادية التركية الكبيرة وتصاعد معدلات التضخم بجانب ارتفاع معدل البطالة.



وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان قام بإجراءات لم تعد بالنفع على المواطن التركي ولا قيمة لها وجميع هذه الإجراءات خارج المنطق ولا تخاطب القواعد الاقتصادية المتعارف عليها.



وأشار الخبير في الشأن التركي، إلى أن الرئيس التركي يصر على التدخل غير المبرر في الشئون الاقتصادية والسياسة النقدية وكل ذلك يضر بالمشهد التركي.