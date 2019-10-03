ناسا بصدد الإعلان عن اكتشاف "مذهل" حول الحياة على المريخ

قال مدير قسم علوم الكواكب بوكالة ناسا لأعمال الفضاء الدكتور جيم غرين، إن وكالة ناسا اكتشفت أمرا خطيرا سوف يصدم العالم حول الحياة على كوكب المريخ، وسوف يغير رأي الكثيرين حول السفر للفضاء، ولكن الوكالة لن تعلن هذا الاكشتاف الآن، حسبما صرح غرين للتليجراف البريطانية.



وقال الدكتور غرين: "سيحدث هذا الاكتشاف الجديد ثورة جديدة في علوم الفضاء والسفر للفضاء الخارجي، ولكن لا اعتقد أن البشرية جاهزة لمثل هذا الاكتشاف.



جدير بالذكر أن ناسا قالت في وقت سابق، إنها متحمسة للبعثات المستقبلية إلى المريخ، وكذلك احتمال العثور على حياة على كوكب آخر.