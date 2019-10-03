ضبط متهم بتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات بالمعصرة

ألقى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على صاحب مكتب لتزويره إيصالات سحب تراخيص السيارات بالمعصرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور مفادها ممارسة "ط. ع" 46 سنة، صاحب مكتب لتجارة إكسسوارات أجهزة الحاسب الآلي في التبين وسابق اتهامه في القضية رقم 1096 لسنة 2001م التبين "مصنفات فنية"، نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير إيصالات سحب تراخيص السيارات وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واتخاذه من محل عمله مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم.



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال تواجده داخل المكتب وعثر بداخله على 150 إيصال سحب تراخيص "خالي من البيانات" ممهورين بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورين، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب ماكينة تصوير ألوان، اسكنر ألوان، هارد ديسك، 6 فلاشات، 2500 جنيه.



بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدها واعترف باصطناع وتزوير إيصالات السحب المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه نظير مبلغ مالي 200 جنيه للإيصال الواحد وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، جار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.