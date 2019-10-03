تحرير 12 قضية صيد بدون تصريح

شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حملات أمنية مكثفة لضبط لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعي "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة في نطاق الاختصاص، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار بتلك المنطقة.



أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال سبتمبر 2019، عن ضبط 12 قضية صيد بدون تصريح.



يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.