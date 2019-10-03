إحباط تهريب تمثالين فرعونيين

شنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس حملات أمنية مكثفة لضبط لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" والقوات المسلحة في نطاق الاختصاص لمواجهة أى أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والاستقرار فى تلك المنطقة.



أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس خلال سبتمبر 2019، عن ضبط قضية تهريب آثار ضُبط خلالها تمثالين صغيرى الحجم منقوشة عليهما كتابة فرعونية.



يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.